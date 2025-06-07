شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم "وش السعد" قبل العيد.. 5 شركات ترتفع 15% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 5 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال أول أسبوع في شهر يونيو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 15.53% ليصل إلى مستوى 5.430 جنيه.

2- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 18.94% ليصل إلى مستوى 1.570 جنيه.

3- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 21.62% ليصل إلى مستوى 1.350 جنيه.

4- مطاحن مصر العليا بنسبة 22.2% ليصل إلى مستوى 482.740 جنيه.

5- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بنسبة 25% ليصل إلى مستوى 30 جنيهًا.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 32677.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 9725.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 13189.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 40772.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12510.16 نقطة.

