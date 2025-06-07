شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.. توقف البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

مع توقف البورصة العالمية ننشر سعر الذهب فى السوق المصرية خلال تعاملات ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 وسط حالة من الاستقرار، مع توقعات بتغير فى حدود 20 إلى 30 جنيها صعودًا وهبوطًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

قال رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، أن تحركات سعر الذهب المحلى ما تزال مرتبطة بشكل رئيسى بأداء أونصة الذهب فى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التراجع فى قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالى واقتصادى نسبى ساعد على تثبيت سعر الصرف.

أضاف رئيس شعبة الذهب، أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتى مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولى عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والتى أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى استقرار الاقتصاد المحلى، ورفع توقعات النمو للعام المالى 2024-2025 إلى 3.8%.

وتابع "واصف"، أن التحركات العرضية ما زالت تسيطر على أداء الذهب عالميًا، حيث ظل السعر يتحرك أسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل.

أما محليًا، يرى "واصف"، أن الذهب عيار 21 يواصل التذبذب حول مستوى 4700 جنيه للجرام، فى نطاق تداول عرضى واضح يعكس ترقب السوق لأى تغيرات فى سعر الأونصة العالمية أو تحركات سعر الصرف المحلي.