شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ404.5 درهم والان مع تفاصيل الخبر

فى السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وسجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 404.50 درهم إماراتى، وسجل عيار 22 سعر 374.5 درهم.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 404.50 درهم

عيار 22 سجل 374.50 درهم

عيار 21 سجل 359 درهم

عيار 18 سجل 307.75 درهم

عيار 14 سجل 238 درهم

عيار 12 سجل 204 درهم

الأونصة 12 سجل 581.25 درهم

الجنيه الذهب 2872 درهم

الأونصة بالدولار 3351.54 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك فى ظل الفوضى الحالية فى سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب فى الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.