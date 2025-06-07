شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن مصر الوسطى تعتزم استثمار 140 مليون جنيه لإنشاء صوامع والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركة مطاحن مصر الوسطى، استثمار 140 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 ما بين 300 ألف جنيه لإنشاء عدد 3 خلايا بإجمالي سعة 15 ألف طن بصومعة نفرتيتي المنيا، و75 مليون جنيه لإنشاء بنكر بشونة الآلي بقطاع أسيوط سعة في حدود 50 ألف طن، و4 ملايين لتأهيل صومعة بني مزار، و100 ألف جنيه أعمال استثمار عقاري.

كما تعتزم الشركة، وفق تقرير الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025/2026، استثمار 10 ملايين جنيه أعمال خاصة بشئون البيئة، ومبلغ مليون جنيه أعمال إنشاءات، و2 مليون جنيه عدد وأدوات وأجهزة إطفاء حريق وأجهزة قياس معملة، وتخطط الشركة لاستثمار مبلغ 3 ملايين جنيه أجهزة ومعدات مطاحن، و600 ألف جنيه للأثاث والأجهزة المكتبية، ومبلغ 4 ملايين جنيه لميكنة كافة أنشطة الشركة باستخدام برامج نظم المعلومات، و40 مليون جنيه لوسائل النقل والانتقال.

وتستهدف موازنة شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق فائض قدره 95 مليو جنيه قبل الضربية للسنة المالية 2025/2026، ومبلغ 71 مليون جنيه بعد الضريبة، مقابل مستهدف بموازنة 2024/2025 بفائض قدره 98 مليون جنيه قبل الضريبة، ومبلغ 74 مليون جنيه بعد الضريبة، مستندة على طحن كمية 799 ألف طن قمح 24 قيراط (821 ألف طن قمح مختلف الدرجات) لإنتاج الدقيق البلدي 87.5% وفقًا للقدرات الإنتاجية للمطاحن.



كما تستهدف الشركة، تحقيق إيرادات بمبلغ 840.7 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026 مقابل 658.2 مليون جنيه لموازنة 2024/2025، وتبلغ المصروفات 745.7 مليون جنيه مقابل 560.2 مليون جنيه بموازنة 2024/2025.