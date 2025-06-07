شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأسمنت تقود صعود قطاع مواد البناء بالبورصة بنسبة 9.1% بسبب نمو الطلب والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 11 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 9.1%، مدفوعة بصعود أسهم شركات الأسمنت، بعد تحرك الأسعار خلال الفترة الماضية، نتيجة نمو الطلب قبل إجازة عيد الأضحى، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.4%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.3%، 2.1%، على التوالي، وصعد قطاعا الخدمات التعلمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، 1.8%، على الترتيب، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%.

وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاعا العقارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 32677.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 9725.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 13189.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 40772.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12510.16 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 17.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.323 تريليون جنيه إلى 1.331 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 424.2 مليار جنيه إلى 430.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.