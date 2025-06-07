شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ404 ريالات والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى السعودية، اليوم السبت، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 404.00 ريال

عيار 22 سجل 370.50 ريال

عيار 21 سجل 353.50 ريال

عيار 18 سجل 303.00 ريال

عيار 14 سجل 235.75 ريال

عيار 12 سجل 202.00 ريال

الأونصة 12568.25 ريال

الجنيه الذهب 2828.50 ريال

الأونصة بالدولار 3351.54 دولار

شهد الذهب العالمى انخفاضا خلال الأسبوع الماضى ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية فى السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب فى السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.