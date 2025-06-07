شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للزيوت والصابون: فتح أسواق جديدة لتنشيط مبيعات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر للزيوت والصابون، إنه جاري فتح أسواق جديدة لتنشيط المبيعات، والتعامل من خلال منظومة التموين، يأتي ذلك ردًا على تقرير مراقب الحسابات الخارجي على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المنتهية في 31 مارس 2025، والذي تضمن ملاحظة بانخفاض إيرادات النشاط عن المدة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025 بمبلغ 13.25 مليون جنيه عن المدة المماثلة، وضعف مؤشرات تقييم الأداء، إذ بلغت مجمل نسبة الربح 1.9%، ونسبة صافي الربح 0.7%، وهي لا تتناسب مع حجم الأعمال ورقم الإيرادات.

أضافت شركة مصر للزيوت والصابون، أنه جاري وضع برنامج زمني لإنهاء المشروعات تحت التنفيذ، والتي بلغت 404.9 ألف جنيه، خاص بآلة غطاء تعبئة الزيت وتصنيع حلل بسندوب، وهي أرصدة مرحلة لم تحدث عليها أي حركة.

ذكرت الشركة، أنه جاري إنهاء إجراءات التسجيل لأرض فضاء بمدينة زفتي، وسيتم طرحها فور الانتهاء، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة مراقب الحسابات بتضمن المركز المالي في 31 مارس 2025 مبلغ 722 ألف جنيه أصول محتفظ بها بغرض البيع، خاصة بأرض فضاء بمدينة زفتى لا يتوافر فيها شروط معيار المحاسبة المصري رقم 32 ويعتين إعادة تبويبها.

أكدت شركة مصر للزيوت والصابون، أن الشركة ملتزمة في سداد المستحقات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وليس عليها مديونيات بخلاف مبلغ 5.98 مليون جنيه (دائن)، كما سيتم عمل اللازم فور إنهاء إجراءات التسليم لمساحة 1063 متر مربع بمصنع ميت غمر تم بيعها في 31 أغسطس 2024 بمبلغ 47 مليون جنيه، وتم تعلية القيمة بحساب دائون وحسابات دائنة أخرى حيث لم يتم تسليمها للمشتري.