شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025.. الجنيه الذهب بـ37360 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.