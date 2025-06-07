شكرا لقرائتكم خبر عن "بلتون" أنشط أسهم البورصة خلال أسبوع العيد بتداولات بلغت 865 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "بلتون القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 280.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 865.1 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 834.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 14.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 820.9 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 98.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 797.5 مليون جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول 69.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 790 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 668.5 مليون جنيه، ثم "جنوب الوادي للأسمنت" بحجم تداول 88.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 471.9 مليون جنيه، ثم "القاهرة للدواجن"، بحجم تداول 19.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 415.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 112.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 414.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس" بحجم تداول بلغ 62.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 412.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 32677.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 9725.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 13189.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 40772.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12510.16 نقطة.

