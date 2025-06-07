الاقتصاد

كم سعر الدولار اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى بنك مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 7 يونيو 2025، ففى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك قبل إجازة عيد الأضحى. 

 

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

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دولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.57 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


49.67 جنيه للشراء.

49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة


49.56 جنيه للشراء.

49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس


49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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