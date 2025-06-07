شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 7 يونيو 2025 فى بنك مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 7 يونيو 2025، ففى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك قبل إجازة عيد الأضحى. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

دولار سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 49.57 جنيه للشراء. 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك البركة سعر الدولار فى بنك البركة

49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس سعر الدولار فى بنك قناة السويس

49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.

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