مجموعة stc: بلغ تسجيل ساعات الذروة (64%) في البيانات و(129%) في استخدام (5G) مقارنة بالعام الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت شبكة مجموعة stc خلال أول أيام عيد الأضحى، زيادة ملحوظة في معدلات استخدام خدمات الاتصال وحركة البيانات، مما يعكس الجاهزية التقنية ونجاح الإجراءات الاستباقية، وخاصة حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز كفاءة الشبكة ضمن المشاعر المقدسة.

ووفقًا للمؤشرات التشغيلية، سجلت مزدلفة أعلى ساعة مشغولية في تاريخها، وارتفاعات في بعض ساعات الذروة لأكثر من (64%) في حجم البيانات وأكثر من (129%) في استخدام الجيل الخامس المتقدم (5G) مقارنة بذات الساعة من العام الماضي، مع أفضل مؤشر تجربة استخدام عن العام الماضي بنسبة (25%)، وذلك خلال التفويج الجماعي.

وفي منى، سجلت بعض ساعات المشغولية أرقامًا تجاوزت (30%) عن مثيلتها من العام الماضي, أما في المسجد الحرام, سجلت الشبكة مرونة لمؤشرات تجربة الخدمة.

ورفعت مجموعة stc جاهزية بنيتها التحتية في المشاعر المقدسة قبل انطلاق موسم الحج لهذا العام، من خلال تشغيل (259) موقعًا يدعم شبكة الجيل الخامس المتقدم، وترقية أكثر من (83) موقعًا لشبكة الجيل الرابع، إلى جانب توفير (998) نقطة واي فاي موزعة في الخليج 365 الحيوية، ما أسهم في تعزيز التغطية وتحسين سرعة الاتصال، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ضمنت تشغيل الشبكة بكفاءة وموثوقية.

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