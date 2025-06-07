شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 74% من تعاملات البورصة قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.094 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.1%، وفي المركز الرابع تأتي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.9%.

وجاء في المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.539 مليار جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.482 مليار جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.39 مليار جنيه، و1.199 مليار جنيه، بنسبة 4.9%، 4.2%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 32677.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 9725.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 13189.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 40772.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12510.16 نقطة.

