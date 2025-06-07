شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار.. سعر الذهب اليوم السبت للمقبلين على الزواج فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر، مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، وتؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.