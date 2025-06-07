شكرا لقرائتكم خبر عن منح 683 ألف عميل تمويل متناهى الصغر لمشروعات زراعية بقيمة 15.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد التمويل متناهي الصغر، نموًا محلوظًا في قيمة أرصدة التمويل الممنوح خلال الربع الأول لعام 2025، مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات نشاط التمويل، كما يلي:

النشاط التجاري

- جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 38 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.3 مليون مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 32.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.4 مليون مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 57.72%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 62.06%.

النشاط الزراعي

- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 15.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 683.3 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 11.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 666.1 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الثاني بنسبة 23.34%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 18.48%.

النشاط الخدمي

- جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 8.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 509.1 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 7.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 532.4 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.27%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 13.76%.

النشاط الإنتاجي والحرفي

- جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 3.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 211.2 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 3.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 243.2 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 5.67%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 5.71%.