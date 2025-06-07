شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 7 يونيو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك قبل إجازة عيد الأضحى. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

دولار سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء. 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.. دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار في بنك البركة

49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس

49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.

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