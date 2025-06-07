شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب خلال عيد الأضحى المبارك فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تحديث سعر الذهب فى السوق المصرية، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، مع تغيرات ملحوظة فى المعدن الأصفر عالميًا، وسط تغيرات مستمرة فى حدود 20 إلى 30 جنيها صعوداً وهبوطًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا



وعلى الصعيد العالمى، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1%، مسجلًا أعلى مستوى له عند 3360 دولارًا للأونصة خلال جلسة أمس، وافتتح تداولات اليوم عند مستوى 3354 دولارًا، فى ظل استمرار التوترات الاقتصادية وتراجع شهية المخاطرة.

فى المقابل، قرر البنك المركزى المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فى ثانى خفض متتالٍ، ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي. هذا الاتجاه قد يدعم أسعار الذهب محليًا على المدى المتوسط، إذ يقلل من جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية كالشهادات البنكية والسندات، ويزيد الإقبال على الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة.

لكن تأثير خفض الفائدة على سعر الذهب المحلى لا يزال محدودًا حتى الآن، فى ظل ارتباط السوق المحلية بتحركات سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.