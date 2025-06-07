شكرا لقرائتكم خبر عن عربيات وموبايلات وساعات.. تقرير يكشف قائمة مشتريات المصريين بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

منحت شركات التقسيط أكثر من 2.3 مليون عميل حوالي 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 188.2% في أعداد العملاء، ونسبة 44.7% بقيمة التمويل، واستحوذ شراء سيارات ومركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل بلغ 3.5 مليار جنيه بنسبة 19.8% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

يأتي بعد ذلك في الترتيب الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 17.3% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت 3 مليارات جنيه، وحل في الترتيب الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بقيمة تمويل بلغت 2.9 مليار جنيه بنسبة 16.5%.

وفي المركز الرابع السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 13.72%، يليه التشطيبات المنزلية بقيمة 772.6 مليون جنيه بنسبة 4.42%، وفي المركز السادس الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 707 ملايين جنيه بنسبة 4.05% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي، كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).

كما يعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.