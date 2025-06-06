شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5366 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.