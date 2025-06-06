شكرا لقرائتكم خبر عن 277.5 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.2%، والعرب على 4.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 277.5 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 169 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3%، وسجل العرب 5.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 81.8 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 3.482 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 32677.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 9725.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 13189.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 40772.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12510.16 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 17.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.323 تريليون جنيه إلى 1.331 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 424.2 مليار جنيه إلى 430.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.