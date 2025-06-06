شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025.. عيار 18 يسجل 4040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، وفقا لآخر التحديثات، وسجل عيار 18 سعر 4040 جنيهًا، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا.

وفى ظل تصاعد القلق بشأن تنامى ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم.



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.