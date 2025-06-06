شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلى المصرى مرتفعة العائد اليوم، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض الفائدة بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين لها.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري ثابت والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 18.5%.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 18.5% يصل العائد إلى 1541 جنيها شهرياً لمدة 36 شهراً.

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 18.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.