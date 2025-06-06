شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار الذهب اليوم مع تحركات مؤشر الدولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 06 يونيو 2025 05:00 م
شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم ذلك يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ بداية يونيو الجارى، مدعومًا بصعود عالمى للمعدن وتغيرات فى السياسة النقدية محليًا.
وجاءت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالي:
عيار 24: 5366 جنيهًا
عيار 21: 4695 جنيهًا
عيار 18: 4040 جنيهًا
عيار 14: 3130 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا
وعلى الصعيد العالمى، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1%، مسجلًا أعلى مستوى له عند 3360 دولارًا للأونصة خلال جلسة أمس، وافتتح تداولات اليوم عند مستوى 3354 دولارًا، فى ظل استمرار التوترات الاقتصادية وتراجع شهية المخاطرة.
فى المقابل، قرر البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فى ثانى خفض متتالٍ، ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي. هذا الاتجاه قد يدعم أسعار الذهب محليًا على المدى المتوسط، إذ يقلل من جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية كالشهادات البنكية والسندات، ويزيد الإقبال على الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة.
لكن تأثير خفض الفائدة على سعر الذهب المحلى لا يزال محدودًا حتى الآن، فى ظل ارتباط السوق المحلية بتحركات سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
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