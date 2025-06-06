شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع إطلاق مشروع جريان.. العقارات تتصدر قطاعات البورصة الأكثر تداولًا والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 818.1 مليون ورقة، بقيمة 3.8 مليار جنيه، جاء ذلك بالتزامن مع توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي شركات: بالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز أوف سكاي.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.3 مليار ورقة، بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 126.3 مليون ورقة بقيمة 1.53 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم تداول 235.5 مليون ورقة بقيمة 1.508 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 676.9 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 303.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 882.6 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 567.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 603.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 319.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 563.3 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 66.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 518.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 4.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 39.3 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 1.8 مليون ورقة بقيمة 27 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

