شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 6-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6-6-2025، ليسجل سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.59جنيه للشراء، 13.66جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الريال القطرى 12.70 جنيه للشراء، 13.65 جنيه للبيع.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتي:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.59جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.70جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.70جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.59جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.69جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.