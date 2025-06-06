الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 6-6-2025

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سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 6-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الجمعة، 06 يونيو 2025 03:30 م

استقر سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6-6-2025، ليسجل سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.59جنيه للشراء، 13.66جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الريال القطرى 12.70 جنيه للشراء، 13.65 جنيه للبيع.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتي:
 

 

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.59جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.70جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.70جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى

12.59جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية
 

12.69جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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