شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم مع تغير مؤشر الدولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر، بعد تسجيل هبوطًا خلال جلسة التعاملات اليوم الجمعة، لكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي هو الأعلى منذ بداية يونيو الجاري.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3360 دولار للأونصة أمس وافتتح تداولات اليوم عند المستوى 3354 دولار للأونصة

وسبق أن خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسي، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.

استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.

لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف..

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنه كان في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية، متأثراً بعلامات ضعف الاقتصاد الأمريكي واستمرار التوترات التجارية.