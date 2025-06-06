شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 فى سلطنة عمان..عيار 24 بـ41.550 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب بسلطنة عمان، اليوم الجمعة 6-6-2025، استقرارا فى الأسعار بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، وسجل عيار 24 سعر 41.550 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.550 ريال



عيار 22 سجل 38.100 ريال

عيار 21 سجل 36.350 ريال

عيار 18 سجل 31.175 ريال

عيار 14 سجل 24.250 ريال

عيار 12 سجل 20.775 ريال

الأونصة 1292.500 ريال

الجنيه الذهب 290.875 ريال

الأونصة بالدولار 3358.66 دولار



كان الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب بنحو 2.4% هذا الأسبوع، مع أسعار الذهب الفوري الآن على بعد حوالي 140 دولار من المستويات القياسية الأخيرة، وظل الطلب على المعدن الأصفر مدعوماً بعدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية.