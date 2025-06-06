شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 في الكويت..عيار 24 بـ33.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، استقرارًا فى الأسعار بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، وسجل عيار 24 سعر 33.175 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 33.175 دينار

عيار 22 سجل 30.425 دينار

عيار 21 سجل 29.025 دينار

عيار 18 سجل 24.875 دينار

عيار 14 سجل 19.350 دينار

عيار 12 سجل 16.600 دينار

الاونصة 1032.075 دينار

الجنيه الذهب 232.275 دينار

الأونصة بالدولار 3358.66 دولار



وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي، في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا، هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.



وساهمت التوترات السياسية فى التأثير على سعر الذهب عالميًا، حيث أجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس، أكدت الجهات الرسمية فى البلدين حدوثها، تأتى هذه المحادثة بعد يوم من تصريحات لترامب وصف فيها الرئيس الصينى بأنه "صعب" و"من الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه"، ما أدى إلى تراجع سعر الذهب عالميًا من 3400 إلى 3360 دولارًا للأونصة.