شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليسجل عيار 24 سعر 5377.25 جنيه للبيع، وعيار 21- وهو أكثر الأنواع مبيعًا- سعر 4705 جنيهات.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

عيار 24: 5382.86 جنيه



عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا

وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وكانت متجهة نحو أسبوع إيجابي حيث تدعم الطلب على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأمريكية والحذر قبل قراءة رئيسية لبيانات الوظائف الأمريكية، كما استفادت السبائك، إلى جانب أسعار المعادن الأوسع نطاقاً، من ضعف الدولار الذي تراجع بالقرب من أدنى مستوياته في عامين وسط مؤشرات إيجابية قليلة بشأن الاقتصاد الأمريكي.