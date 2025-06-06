شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر 40.925 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.925 دينار

عيار 22 سجل 37.500 دينار

عيار 21 سجل 35.800 دينار

عيار 18 سجل 30.675 دينار

عيار 14 سجل 23.875 دينار

عيار 12 سجل 20.450 دينار

الاونصة 1272.625 دينار

الجنيه الذهب 286.425 دينار

الأونصة بالدولار 3384.67 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.



