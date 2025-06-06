شكرا لقرائتكم خبر عن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.. هل تتغير أسعار الذهب اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 تذبذبًا ملحوظًا، بالتوازى مع تحركات سعر أونصة الذهب عالميًا، وسط ترقب لتغيرات محتملة فى سعر صرف الدولار الأمريكى، ما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار المعدن الأصفر، وسط توقعات بحركة محدودة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا



وعلى الصعيد الدولى، ساهمت التوترات السياسية فى التأثير على سعر الذهب عالميًا، حيث أجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس، أكدت الجهات الرسمية فى البلدين حدوثها.

تأتى هذه المحادثة بعد يوم من تصريحات لترامب وصف فيها الرئيس الصينى بأنه "صعب" و"من الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه"، ما أدى إلى تراجع سعر الذهب عالميًا من 3400 إلى 3360 دولارًا للأونصة.

فى هذا السياق، أصدر بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) مذكرة جديدة عبر وحدة التحليل التابعة له "جلوبال ريسيرش"، أعاد فيها التأكيد على رؤيته السلبية تجاه أداء الدولار الأمريكى، رغم اعترافه بأن هذا التوجه أصبح أكثر شيوعًا بين المؤسسات المالية.



وكتب المحللون فى المذكرة: "ما زلنا نتمسك بنظرتنا السلبية تجاه الدولار، لكننا ندرك أن هذا الرأى بات سائدًا بشكل متزايد، ما يخلق مخاطر محتملة".

ورغم التوقعات باستمرار ضعف الدولار على المدى المتوسط والطويل، حذر البنك من وجود عدة عوامل قد تدفع الدولار للارتفاع فى الأجل القصير، وهو ما قد يؤثر بدوره على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.