شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك اليوم الجمعة 6-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار داخل البنوك المصرية فى الآونة الأخيرة، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى، ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، اليوم الجمعة 6-6-2025.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.