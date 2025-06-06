شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من التبغ ترتفع لـ45 مليون دولار بالربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من التبغ ورق الدخان خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من التبغ وورق الدخان بنحو 45 مليون و226 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16 مليون و425 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت 28 مليون و801 ألف دولار.

وتعتبر واردات التبغ وورق الدخان ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي تراجعت قيمتها الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى ملياري و209 مليون دولار، مقابل ملياري و690 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2024، بتراجع بلغت قيمته 480 مليون و932 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية في شهر مارس الماضي، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 7.12 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، بينما كانت 7.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 10% .

وأرجع جهاز الاحصاء هذا التراجع إلى انخفاض واردات مصر من بعض السلع، وأهمها منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 894 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 921 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 2.9%، وتضمنت أيضا واردات مصر من القمح والتي سجلت 233 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 423 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 44.8%، إلى جانب واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة والتي سجلت نحو 221 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 286 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 22.7%.