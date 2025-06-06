شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 فى قطر عيار 18 بـ 295.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 394.50 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 394.50 ريال

عيار 22 سجل 361.50 ريال

عيار 21 سجل 345.00 ريال

عيار 18 سجل 295.75 ريال

عيار 14 سجل 230.00 ريال

عيار 12 سجل 197.25 ريال

الاونصة 12266.75 ريال

الجنيه الذهب 2760.75 ريال

الأونصة بالدولار 3375.51 دولار

تراجعت أسعار الذهب قليلاً في التداولات الآسيوية أمس الخميس، متراجعة بشكل طفيف عن المكاسب القوية في الجلسة السابقة حيث أبقت بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والشكوك حول سياسة التجارة على قوة الطلب على الملاذات الآمنة.

كما أبقت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على الطلب القوي على الذهب، بينما حافظ ضعف الدولار، وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، على ارتفاع أسعار المعادن بشكل عام، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,368.61 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% إلى 3,382.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت السعودية.