شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة 3 من محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر تزيد المستفيدين لـ 17.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر ان ترفع المرحلة الجديدة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر قدرات معالجة المياه بمليون م3/يوم.، بالإضافة الة زيادة عدد المستفيدين إلى 17.5 مليون نسمة

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تخدم حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن.

وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث.

وقد أقر مجلس النواب ،على اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين.