الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من ضعف البيانات الأميركية وتراجع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الطلب على الملاذ الآمن.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة عند (3361.36) دولارًا للأوقية (الأونصة)، إذ زاد (2.3) بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3) بالمئة إلى (3384.40) دولارًا.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية، مما يجعل الذهب أرخص ثمنًا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (1.2) بالمئة إلى (35.71) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1034.34) دولارًا، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند (1005.88) دولارات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط