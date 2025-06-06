شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليون دولار تراجع بفاتورة واردات مصر من السيارات فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الواردات المصرية من السيارات تراجعها منذ بداية العام الجاري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الاجمالية للواردات نحو 200 مليون و762 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 224 مليون و595 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 23 مليون و833 ألف دولار.

وتأتي واردات السيارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 300 مليون و266 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 343 مليون و136 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 42 مليون و870 ألف دولار.

وفى فبراير الماضي بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 211 مليون و31 ألف دولار، مقابل 244 مليون و787 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 33 مليون و756 ألف دولار.

وبلغ إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 302 مليون و953 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 338 مليون و77 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 35 مليون و124 ألف دولار، وتناولت البيانات أبرز السلع التي أدت إلى تراجع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، وتضمنت واردات أجهزة التليفون للأفراد وبلغت قيمتها 254 ألف دولار فقط في فبراير الماضي، مقابل 762 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بتراجع بلغت قيمته 508 ألف دولار، إلى جانب واردات الأثاث والمقاعد وبلغت قيمتها 7 ملايين و836 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 9 ملايين و639 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2024، بتراجع بلغت قيمته مليون و803 ألف دولار.