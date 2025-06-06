شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ356 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 406.75 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 يسجل 406.75 ريال

عيار 22 يسجل 372.75 ريال

عيار 21 يسجل 356.00 ريال

عيار 18 يسجل 305.00 ريال

عيار 14 يسجل 237.25 ريال

عيار 12 يسجل 203.50 ريال

الأونصة 12651.50 ريال

الجنيه الذهب 2847.25 ريال

الأونصة بالدولار 3375.51 دولار



تعزز التوقعات العالمية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب من وتيرة الطلب على المعدن الأصفر محليًا، فى ظل اعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم، لا سيما فى ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسى محليًا، والذى سجل 9.4% على أساس سنوى فى مارس الماضى، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

كل هذه العوامل ساهمت فى إبقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، فى وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية أى مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالى الأمريكى، والتى تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.