وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأشار معاليه إلى ما حققته المملكة من منجزات نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، موضحًا ما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع تطويرية أسهمت في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة، والتي حققت بدورها نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يُجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على راحة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

وسأل معاليه المولى -عزّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وقيادتها وشعبها الكريم أعوامًا عديدة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء والازدهار.

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