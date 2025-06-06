شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن خطة كهرباء شمال القاهرة لخفض الفقد وزيادة التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

وضعت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي خطة موسعة لزيادة نسب التحصيل بالشركة و خفض نسبة الفقد من خلال مواجهة المخالفين و سارقي التيار الكهربائي ، وفيما يلى أهم المعلومات عن خطة الشركة لزيادة نسب التحصيل و خفض الفقد :

1- المتابعة المستمرة لأعمال شركة الكشف ) شعاع( لزيادة نسب المقروء من العدادات وتخفيض نسب المغلق وضبط سرقات التيار و مخالفات شروط التعاقد.

2- التنسيق المستمر بين قطاعات الشئون التجارية والشبكات لتغيير العدادات المعطلة بعدادات مسبقة الدفع لتحسين معدلات نسب الفقد .

3- تكثيف للات الضبطية القضائية بالشركة للمساهمة فى إكتشاف سرقات التيار.

4- المسح الدورى للعدادات مسبقة الدفع للتأكد من سلامة التوصيلات وخاصة التى لم تشحن أكثر من 3 شهور.

5- المعايرة المستمرة لعدادات الطاقة المشتراة من خلال خطة دورية سنوية بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقطاع العدادات.

6- المعايرة الدورية لعدادات كبار المشتركين.

7- العمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة .

8- العمل على تركيب عدادات كودية لجميع الأماكن التى يتم تحرير لها محاضر سرقات تيار.



