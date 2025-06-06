شكرا لقرائتكم خبر عن للمقبلين على الزواج.. سعر الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 06 يونيو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5382.86 جنيه
- عيار 21: 4710 جنيهات
- عيار 18: 4038 جنيهًا
- عيار 14: 3133 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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