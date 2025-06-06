شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 6 يونيه 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 يونيه 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.

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