شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى السوق المصرى اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 فى أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مع تغيرات فى سعر أونصة الذهب عالميًا.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا



أجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية يوم الخميس، وقد أكد الطرفان حدوثها.

تأتى هذه المحادثة بعد يوم من وصف ترامب للرئيس الصينى بأنه "صعب" و"من الصعب للغاية إبرام صفقة معه" مما ساعد على هبوط الذهب من 3400 إلى 3360 دولارا.

أكد بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جلوبال ريسيرش على موقفه السلبى تجاه الدولار الأمريكي فى مذكرة يوم الخميس، حتى مع اعترافه بأن هذه النظرة أصبحت سائدة بشكل متزايد.

"ما زلنا نحمل نظرة سلبية تجاه الدولار، لكننا ندرك أن هذا أصبح رأيًا متفقًا عليه بشكل متزايد، مما يشكل مخاطر" كتب المحللون.

فى حين يواصل بنك أوف أمريكا توقع ضعف الدولار الأمريكى على المدى المتوسط إلى الطويل، حدد البنك عدة مخاطر تصاعدية يمكن أن تدعم الدولار على المدى القصير.