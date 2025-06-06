شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تقرر إلغاء الإجازات داخل الشركات خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الطوارىء بمختلف شركات الياه بكافة الحافظات وذلك بمناسبة عيد الأضحى، لافتا إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات بالنسبة للقيادات داخل الشركات التابعة، واتبا نظام الوردية داخل المحطات وأماكن العمل، خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من شركاتها التابعة؛ استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وشدد «رسلان» على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية، تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، وأيضا الاهتمام ببالوعات الساحات وأماكن صلاة العيد وتطهيرها.

وأشار «رسلان» إلى، تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن «125» بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.