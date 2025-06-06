شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار.. اعرف سعر الذهب أول أيام عيد الأضحى 6 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 06 يونيو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 5382.86 جنيه
- عيار 21: 4710 جنيهات
- عيار 18: 4038 جنيهًا
- عيار 14: 3133 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
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