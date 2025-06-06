شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار.. اعرف سعر الذهب أول أيام عيد الأضحى 6 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر اليوم:



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



