شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تدفع بماكينات ديزل احتياطية بالمساجد الكبرى لتأمين التغذية بصلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى بناء على تعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بالدفع بماكينات ديزل احتياطية بجميع المساجد و الساحات الكبرى المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لتأمين التغذية الكهربائية لهم فى حالة حدوث أى عطل فني طارئ خلال الصلاة.

كما وجهت الشركة القابضة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك و حل شكاوى المستهلكين الفنية بأقصى سرعة و بأعلى جودة.

ومن المقرر أن يتم مد ساعات العمل فى مراكز خدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التى يطلبها المواطن لتعمل حتى العاشرة مساءً ، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات خلال عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك.



