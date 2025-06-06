شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة ترامب والرئيس الصينى تنعكس على سعر الذهب اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى السوق المصرى مع تسجيل حالة من التراجع الملحوظ بحوالى 30 جنيهًا، بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضى، فى وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأسواق العالمية وقرارات السياسة النقدية التى قد تؤثر على تحركات المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا



أجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس الأمريكى دونالد ترامب مكالمة هاتفية يوم الخميس، وقد أكد الطرفان حدوثها.

تأتى هذه المحادثة بعد يوم من وصف ترامب للرئيس الصينى بأنه "صعب" و"من الصعب للغاية إبرام صفقة معه" مما ساعد على هبوط الذهب من 3400 إلى 3360 دولارا.