الاقتصاد

مكالمة ترامب والرئيس الصينى تنعكس على سعر الذهب اليوم الخميس

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مكالمة ترامب والرئيس الصينى تنعكس على سعر الذهب اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 05 يونيو 2025 11:00 م

ننشر سعر الذهب فى السوق المصرى مع تسجيل حالة من التراجع الملحوظ بحوالى 30 جنيهًا، بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضى، فى وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأسواق العالمية وقرارات السياسة النقدية التى قد تؤثر على تحركات المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710 جنيهات

عيار 18: 4038 جنيهًا

عيار 14: 3133 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا


أجرى الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس الأمريكى دونالد ترامب مكالمة هاتفية يوم الخميس، وقد أكد الطرفان حدوثها.

 

تأتى هذه المحادثة بعد يوم من وصف ترامب للرئيس الصينى بأنه "صعب" و"من الصعب للغاية إبرام صفقة معه" مما ساعد على هبوط الذهب من 3400 إلى 3360 دولارا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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