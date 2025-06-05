إضافة خدمة الشحن “warm” التابعة لشركة “sealead” إلى ميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن إضافة خدمة الشحن الجديدة (WARM) التابعة لشركة (SeaLead) إلى ميناء جدة الإسلامي،

وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الربط الملاحي للمملكة مع الأسواق العالمية، ودعم الصادرات الوطنية، وتأكيد المكانة التنافسية للميناء على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ (3) موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئ ناهافا شيفا وموندرا بالهند، وميناء الإسكندرية بمصر، بطاقة استيعابية تصل إلى (600) حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لرفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء العالمية، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد من أبرز الموانئ المحورية على ساحل البحر الأحمر، لما يتمتع به من طاقة استيعابية عالية تصل إلى (130) مليون طن، وخدمات لوجستية متقدمة، حيث يحتوي (4) محطات، وتبلغ عدد أرصفته (62) رصيفًا متعددة الأغراض، مما يؤكد دوره الحيوي في دعم سلاسل الإمداد العالمية، ومكانته المحورية كأحد الركائز الأساسية في حركة التجارة العالمية.

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