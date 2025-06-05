طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق بحضور سفارتي البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلات مباشرة بين الرياض ودمشق يوم الخميس 5 يونيو، كأول ناقل سعودي يربط بين البلدين بعد توقف لأكثر من 12 عام، في إطار توسيع شبكته وفقًا لخطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

أقيم حفل تدشين الرحلة الأولى إلى دمشق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الخميس 5 يونيو، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية بالرياض المستشار حسين عبدالعزيز وممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض التي تدير وتشغل المطار، وعدد من وسائل الإعلام. وتم الترحيب بالضيوف المسافرين على متن الرحلة المغادرة إلى دمشق بتقديم الهدايا، كما تم استقبال الطائرة لدى وصولها إلى مطار دمشق الدولي بتحية الماء، وذلك بحضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية العربية السورية وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري وطيران ناس ومطار دمشق الدولي.

ويؤكد استئناف الرحلات إلى العاصمة السورية التزام طيران ناس بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث كان رائدًا في إطلاق خطوط جوية بين المملكة ومختلف المدن السورية. وقام طيران ناس في السابق بتشغيل رحلات مباشرة من الرياض وجدة إلى دمشق وحلب واللاذقية.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط