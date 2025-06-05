ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1% لتسجل 3377.79 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع حفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (3377.79) دولارًا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.1) بالمئة إلى (3401.20) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.3) بالمئة إلى (34.50) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.6) بالمئة إلى (1090.81) دولارًا، بينما تراجع (0.2) بالمئة إلى (998.70) دولارًا.

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