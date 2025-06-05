شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6 -5 - 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4059 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى، ورغم التراجع العام فى أسعار المعادن اليوم، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب قوية خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار الذى سجل انخفاضًا نسبته 0.4% منذ بداية الأسبوع، واقترب من أدنى مستوى له فى 6 أسابيع.أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5411 جنيها
عيار 21: 4735 جنيها
عيار 18: 4059 جنيها
عيار 14: 3175 جنيه
سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم
وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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