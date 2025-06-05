الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 6 -5 - 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4059 جنيها

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سعر الذهب اليوم الخميس 6 -5 - 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4059 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى، ورغم التراجع العام فى أسعار المعادن اليوم، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب قوية خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار الذى سجل انخفاضًا نسبته 0.4% منذ بداية الأسبوع، واقترب من أدنى مستوى له فى 6 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5411 جنيها

عيار 21: 4735 جنيها

عيار 18: 4059 جنيها

عيار 14: 3175 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها

 

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم


وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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